المتحدث باسم لابيد: تمكنا من تشكيل ائتلاف لحكومة إسرائيلية ويتبقى إبلاغ الرئيس به



تل أبيب - (د.ب.أ)

تمكن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد من تشكيل ائتلاف حاكم جديد، وذلك وفقا لما صرح به المتحدث باسمه مساء اليوم الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيعلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين بهذا الائتلاف.

ومع أداء هذه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ستنتهي حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

يأتي ذلك بعد مضي أكثر من شهرين على الانتخابات البرلمانية حيث أعلن لابيد رئيس حزب يش عتيد (هناك مستقبل) عن تشكيل ائتلاف من ثمانية أحزاب.

وأضاف المتحدث أن رئيس حزب "القائمة العربية الموحدة" منصور عباس وقع على اتفاق ائتلاف مع لبيد قبل انتهاء المهلة الممنوحة لتشكيل الائتلاف.

ومن المرجح أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية في الرابع عشر من الشهر الجاري، وقبل أداء اليمين يجب أن تصوت أغلبية بسيطة من أعضاء الكنيست (120 عضوا) لصالح الائتلاف الجديد.

وحسب تقارير إعلامية، فإن ائتلاف لبيد يضم حزب يمينا اليميني المتطرف برئاسة نفتالي بينيت الذي أصبح بمثابة رمانة الميزان بعد الانتخابات التي جرت في الثالث والعشرين من آذار/مارس الماضي، وذكرت هذه التقارير أن لبيد وبينيت اتفقا على تبادل رئاسة الائتلاف الجديد حيث سيتولى وزير الدفاع السابق بينيت هذا المنصب أولا لمدة عامين ثم يخلفه لبيد لنفس المدة.