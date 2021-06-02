بايدن وزوجته يقومان برحلة شاطئية للاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

يتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، اليوم الأربعاء، إلى ولاية ديلاوير في رحلة لشاطئ ريهوبوث للاحتفال بعيد ميلاد السيدة الأولى.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أن جيل بايدن ستتم 70 عامًا، غدًا الخميس، على أن تبدأ رحلتهم إلى المدينة الشاطئية، مساء اليوم الأربعاء وتنتهي الجمعة المقبلة، وهي أول رحلة لبايدن إلى منزله الشاطئي في ريهوبوث منذ توليه الرئاسة.

وأشارت إلى أن بايدن اشترى المنزل الشاطئي مقابل 2.7 مليون دولار في 2017 بعد أن انتهت مدته كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأوضحت الصحيفة أن جيل بايدن ولدت في 1951 بولاية نيوجيرسي، وتزوجت من جو بايدن منذ 43 عاما، وتحل الذكرى السنوية الـ 44 لزواجهم في 17 يونيو الجاري.