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ديمقراطيون بالكونجرس يحثون "جوجل" على سرعة إجراء تحقيق العدالة العرقية

10:30 م الأربعاء 02 يونيو 2021
ديمقراطيون بالكونجرس يحثون "جوجل" على سرعة إجراء تحقيق العدالة العرقية

مجلس الشيوخ الأمريكي

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

حث ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، شركة "جوجل" الأمريكية وشركتها الأم "ألفابيت" على إجراء تدقيق شامل حول العدالة العرقية فيما يخص المنتجات وبيئة العمل وآليات عمل مواقعها الإلكترونية.

وكتب أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في خطاب نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الوعود، نحن نحتاج أن تتخذ شركة "ألفابيت" خطوات إيجابية لحماية الأشخاص ذوي البشرة السوداء أو الملونين"، مشددين على أن التدقيق في العدالة العرقية داخل الشركة طال انتظاره.

ويأتي الخطاب البرلماني إلى "جوجل" بعد نحو شهر من إطلاق منظمة الحقوق المدنية "لون التغيير" عريضة تحث أيضًا الشركة على إجراء تحقيق في العدالة العرقية.

وأشار الديمقراطيون في خطابهم إلى أن آليات عمل محرك بحث جوجل وموقع الفيديوهات يوتيوب تواجه اتهامات بتصدير "قوالب نمطية عنصرية ووجهات نظر قومية".

هذا المحتوى من

مجلس الشيوخ الأمريكي الكونجرس الولايات المتحدة شركة جوجل شركة ألفابيت

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