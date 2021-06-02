الخارجية الأمريكية: تعيين ممثل لنا بكوريا الشمالية يشير إلى استعدادنا للحوار

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، اليوم الأربعاء، إن تعيين الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة لرجل مختص بشأن كوريا الشمالية يشير إلى استعدادها للحوار، معربة عن أملها في أن تأخذ بيونغ يانج هذا بعين الاعتبار.

وأدلت شيرمان بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي في ضوء تعليقها على إعلان الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي تعيين الدبلوماسي المحترف سونج كيم ممثلا خاصا لكوريا الديمقراطية، وهو الاسم المختصر للاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

ونسبت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - النسخة الإنجليزية - إلى شيرمان قولها إن كيم سيظل سفيرا للولايات المتحدة لدى إندونيسيا أثناء قيامه بدور الممثل الخاص.

وأعلن بايدن عن تعيين كيم بعد أن أكملت الولايات المتحدة مراجعة استمرت أشهر لسياستها بشأن كوريا الشمالية وقالت إنها ستتبع نهجًا عمليًا محسوبًا نحو هدف الإخلاء الكامل لشبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.