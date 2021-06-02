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الخارجية الأمريكية: هناك تقدم في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي

08:39 م الأربعاء 02 يونيو 2021
الخارجية الأمريكية: هناك تقدم في محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي

وزارة الخارجية الأمريكية

وكالات

أعلنت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جيلينا بورتر، مساء الأربعاء، عن عن الوفد الأمريكي للمحادثات بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، المتواجد حاليًا في فيينا، سيعود الأسبوع المقبل إلى واشنطن للتشاور، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وأشارت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إلى أن هناك بعض التقدم في مفاوضات فيينا بشأن اتفاق إيران النووي.

وقالت بورتر، إن بلادها اطلعت على التقارير حول احتراق سفينة حربية إيرانية وغرقها في خليج عمان وليس لديها أي تعليق على ذلك.

وغرقت أكبر سفينة تابعة للبحرية الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء، في خليج عمان بعد أن اشتعلت النيران فيها الثلاثاء في ظروف غامضة، حسبما ذكرت وكالات الأنباء شبه الرسمية.

الخارجية الأمريكية يلينا بورتر لاتفاق النووي حادثات فيينا يران

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