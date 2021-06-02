الشرطة النمساوية تحقق بشأن لافتات تحذيرية وضعت أمام مواقع إسلامية في فيينا

فيينا - (د ب أ)

فتحت الشرطة النمساوية تحقيقًا في لافتات عليها رسائل تحذير أمام المؤسسات الإسلامية في فيينا، وذلك بعد نشر خريطة مثيرة للجدل للإسلام السياسي في البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "بدأت التحقيقات مع الأشخاص الذين يقفون وراء العملية، وتلقى الضباط تعليمات بإبداء اهتمام متزايد للمؤسسات الإسلامية".

وتضمنت لافتات التحذير إشارة مباشرة إلى خريطة عبر الإنترنت لأكثر من 600 دار عبادة ومجموعات شبابية ومنظمات أخرى نشرتها وكالة أبحاث حكومية الأسبوع الماضي.

ودافعت وزيرة الاندماج من التيار المحافظ سوزان راب عن الخريطة المثيرة للجدل باعتبارها مساهمة في مكافحة التطرف.

وأدان ممثلو الكنيسة المسيحية والمسلمون وأحزاب المعارضة وممثل عن مجلس أوروبا الخريطة ووصفوها بأنها وصمة للعار، ومثيرة للانقسام وربما تغذي العنصرية ضد المسلمين.