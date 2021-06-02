الخارجية الروسية تؤكد مواصلة تقديم الدعم والمساعدة لسوريا دون انقطاع

روسيا - (أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف اليوم الأربعاء، أن بلاده تواصل تقديم الدعم والمساعدة إلى سوريا دون انقطاع.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن بوجدانوف قوله إن عمليات تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا مستمرة بلا نهاية، والوفود تسافر طيلة الوقت وتقدم الدعم والمساعدة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث مؤخرا ببرقية تهنئة إلى نظيره السوري بشار الأسد، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في سوريا.