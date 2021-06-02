روسيا تعرب عن اهتمامها بإعادة فتح سفارتها في ليبيا بأسرع وقت

روسيا - (أ ش أ)

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الأربعاء، اهتمام موسكو بإعادة فتح سفارتها في ليبيا بأسرع ما يمكن، مشيرًا إلى أن روسيا ستطرح خلال اتصالاتها المستقبلية مع السلطات الليبية مسألة الضمانات الأمنية حتى تتمكن سفارتها في طرابلس من استئناف عملها مرة أخرى.

وقال بوجدانوف -في تصريحات على هامش أعمال منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي- "لا توجد مواعيد نهائية بعد، فنحن نعمل على معالجة هذه القضية، والأمر ليس بهذه البساطة، والأهم هو موضوع الأمن"، وأكد أن روسيا لا تستطيع المخاطرة بحياة مواطنيها وسلامة بعثاتها في الخارج.

وأضاف "الأولوية المطلقة هي لمعالجة قضية الأمن في المقام الأول، ومن الناحية السياسية، لا أرى أي مشاكل، لكن المشكلة هي أن هناك مخاوف في عدم وجود ضمانات أمنية كافية".

وأشار بوجدانوف إلى أن موسكو تجري اتصالات مع ممثلين ليبيين، وسيتم مناقشة هذه القضايا معهم، لأنهم بصفتهم الطرف المستقبل مسؤولون عن أمن البعثات الأجنبية".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي أن التحضيرات جارية حاليا لزيارات عدد من ممثلي القيادة الليبية لروسيا، موضحا أن الدعوة تم إرسالها لوزير خارجية ليبيا ولثلاثة أعضاء في مجلس الرئاسة، متمنيا أن "يأتي أحدهم قريبا".