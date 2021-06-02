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بلينكن يدعو قادة أمريكا الوسطى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

08:18 م الأربعاء 02 يونيو 2021
بلينكن يدعو قادة أمريكا الوسطى لإجراء انتخابات حرة ونزيهة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أهمية التزام قادة دول أمريكا الوسطى بإجراء انتخابات حرة ونزيهة واحترام حقوق الإنسان.

جاءت تصريحات بلينكن في ختام لقاء جمعه في سان خوسيه بوزراء خارجية كوستاريكا وجواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراجوا وبنما والمكسيك، وذلك في اجتماع لمنظومة تكامل أمريكا الوسطى (SICA)، وهي المنظمة الاقتصادية والسياسية لدول المنطقة.

وقال بلينكن، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن أمريكا الوسطى يمكن أن تكون منطقة أقوى إذا تعاون الناس والدول لمواجهة التحديات بشكل مشترك، بما في ذلك مع شركاء مثل المكسيك.

وشدد الوزير الأمريكي، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، على أهمية وجود مؤسسات ديمقراطية قوية والالتزام بمكافحة الفساد بالإضافة إلى حاجة الحكومات لخدمة شعوبها.

وأضاف البيان أن الوزراء ناقشوا استراتيجية الولايات المتحدة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة بما في ذلك خلق فرص اقتصادية لأميركا الوسطى وتعزيز العمل الأساسي للحد من العنف والتصدي لوباء كوفيد-19 وتغير المناخ.

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أنتوني بلينكن الخارجية الأمريكية أمريكا الوسطى الانتخابات

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