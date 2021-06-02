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بايدن: من حصل على جرعتي اللقاح يمكنه التخلي عن الكمامة

08:08 م الأربعاء 02 يونيو 2021
بايدن: من حصل على جرعتي اللقاح يمكنه التخلي عن الكمامة

جو بايدن

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، عن أن 75% من كبار السن في بلاده تلقوا لقاح كورونا، فيما وصل نسبة من تلقوا اللقاح في كل البلاد إلى نحو 50%، وأن هدفهم تطعيم نحو 70% من سكان الولايات المتحدة، حسبما ذكرت "الحرة" الأمريكية.

وقال بايدن، مساء اليوم الأربعاء، إن إدارته عززت إنتاج اللقاحات وتوزيعها منذ اليوم الأول الذي استلمت فيه إدارة البلاد، واصفًا حملة التطعيم التي نقوم بها بلاده بأنها توازي الجهود التي تبذل أثناء الحرب.

وجه بايدن كلمة للأمريكيين قائلاً: "إن حصلتم على اللقاح فأنتم محصنون ضد الفيروس"، مضيفًا أن من حصل على جرعتي اللقاح يمكنه التخلي عن الكمامة.

جو بايدن لقاح كورونا الولايات المتحدة إنتاج اللقاحات

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