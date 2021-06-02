Masrawy logo white

تدعم الإيجور وهونج كونج.. بودابست تغير أسماء شوارعها نكاية بعلاقة أوربان بالصين

06:57 م الأربعاء 02 يونيو 2021
تدعم الإيجور وهونج كونج.. بودابست تغير أسماء شوارعها نكاية بعلاقة أوربان بالصين

المجر

بودابست - (د ب أ)

بدأت مدينة بودابست، عاصمة المجر، إعادة تسمية الشوارع للاحتجاج على سياسات الحكومة الصينية، في لفتة تنتقد رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان، الذي يحاول إقامة علاقات دافئة مع بكين.

وافتتح عمدة بودابست جيرجلي كاراتشوني وكريستينا باراني، رئيسة الحي التاسع في المدينة، لافتات الشوارع التي تم تركيبها حديثًا في الجزء الجنوبي من العاصمة المجرية اليوم الأربعاء.

وأصبحت الشوارع الآن تحمل أسماء مثل شارع شهداء الإيجور وشارع هونج كونج الحرة وشارع دالاي لاما.

وتقع الطرق في أرض غير مستغلة، ووفقًا للخطط سيؤدي مستقبلاً إلى حيث تريد حكومة أوربان بناء فرع من جامعة فودان الصينية.

ووصف متحدث باسم الحكومة أسماء الشوارع بأنها "مزحة" و"استفزاز".

المجر بودابست الإيجور أوربان هونج كونج

الخبر التالى:

بريطانيا: حوالي 75% من البالغين حصلوا على جرعة لقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
956

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

263606

إجمالي الإصابات

15136

إجمالي الوفيات

192823

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا