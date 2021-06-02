تدعم الإيجور وهونج كونج.. بودابست تغير أسماء شوارعها نكاية بعلاقة أوربان بالصين

بودابست - (د ب أ)

بدأت مدينة بودابست، عاصمة المجر، إعادة تسمية الشوارع للاحتجاج على سياسات الحكومة الصينية، في لفتة تنتقد رئيس الوزراء المجري اليميني فيكتور أوربان، الذي يحاول إقامة علاقات دافئة مع بكين.

وافتتح عمدة بودابست جيرجلي كاراتشوني وكريستينا باراني، رئيسة الحي التاسع في المدينة، لافتات الشوارع التي تم تركيبها حديثًا في الجزء الجنوبي من العاصمة المجرية اليوم الأربعاء.

وأصبحت الشوارع الآن تحمل أسماء مثل شارع شهداء الإيجور وشارع هونج كونج الحرة وشارع دالاي لاما.

وتقع الطرق في أرض غير مستغلة، ووفقًا للخطط سيؤدي مستقبلاً إلى حيث تريد حكومة أوربان بناء فرع من جامعة فودان الصينية.

ووصف متحدث باسم الحكومة أسماء الشوارع بأنها "مزحة" و"استفزاز".