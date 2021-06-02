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مدعية المحكمة الجنائية الدولية: بحثنا في السودان تسليم المتهمين بجرائم الحرب في دارفور

06:51 م الأربعاء 02 يونيو 2021
مدعية المحكمة الجنائية الدولية: بحثنا في السودان تسليم المتهمين بجرائم الحرب في دارفور

المحكمة الجنائية الدولية

وكالات

قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، إنها بحثت خلال زيارتها إلى السودان تسليم المتهمين بجرائم الحرب في دارفور، مشيرة إلى أنها لمست خلال زيارتها "تشوقًا للعدالة"، وإصرارًا على مطلب تسليم المطلوبين لمحكمة الجنايات الدولية، حسبما ذكرت "العربية".

وأكدت أن عددًا من الناس طلبوا منها الإصرار على تسليم المطلوبين، وقد دعت المسؤولين السودانيين إلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفة أنها بحث معهم "تسليم أحمد هارون، وهو مرتبط بقضية علي كوشيب، وأن يحاكم الرجلان في محكمة واحدة".

ووصفت محادثاتها مع المسؤولين في السودان بأنها "كانت مثمرة".

المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا السودان جرائم الحرب دارفور

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