إندونيسيا تحث قادة الآسيان على الإسراع في تعيين مبعوث خاص في ميانمار

إندونيسيا - (أ ش أ)

حثت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي، اليوم الأربعاء، رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان" على الإسراع في تعيين مبعوث خاص، لتيسير الحوار في ميانمار عقب الانقلاب.

وعقب محادثات جمعتها بالممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في جاكرتا تناولت الوضع في ميانمار من بين قضايا أخرى، قالت مارسودي إن إندونيسيا تستمر في التواصل مع رئيس الرابطة والدول الأعضاء للدفع من أجل متابعة تنفيذ النقاط الخمس التي تم التوافق عليها للمساعدة في حل الأزمة السياسية في ميانمار، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا".

وشددت على ضرورة تنفيذ النقاط الخمس وخاصة استكمال تعيين المبعوث الخاص للآسيان إلى ميانمار والتواصل مع جميع الأطراف، ويشمل ذلك الزيارة المزمعة للأمين العام للآسيان ووفد بروناي دار السلام، بصفتها الرئيس الحالي للرابطة، إلى ميانمار.

وقالت ريتنو: "ستكون هذه نقطة البداية لعمل الآسيان بشأن متابعة نقاط التوافق الخمس ويجب أن تظل سلامة ورفاهية شعب ميانمار أولوية".

وكان قادة دول رابطة الآسيان قد اجتمعوا يوم 24 أبريل الماضي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا؛ لبحث الأزمة في ميانمار، وتوصلوا إلى اتفاق مكون من خمس نقاط بشأن الأزمة، ويتضمن إنهاء العنف، وبدء الحوار البناء بين جميع الأطراف، وتعيين مبعوث خاص للآسيان لتيسير الحوار، وقبول المساعدات، وقيام المبعوث بزيارة لميانمار.