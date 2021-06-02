السودان: تحديات تواجه استدامة خدمة مياه الشرب وصيانة المحطات المائية

الخرطوم - أ ش أ

قال، وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، إن هناك تحديات تواجه استدامة خدمة مياه الشرب وصيانة المحطات المائية، لافتا إلى أن قطاع مياه الشرب من القطاعات المهمة التى صاحبها ضعف فى الخطة والتنفيذ خلال العقود الماضية مما يتطلب جهدا لتحسين هذا القطاع.

وأضاف الوزير السوداني- خلال مخاطبته، اليوم الأربعاء، ممثلي الشركات السعودية المقدمة لعطاءات التنفيذ لعدد 500 بئر فى ولايات السودان المختلفة كمنحة من الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 40 مليون دولار- أن مياه الشرب حق أساسي للإنسان وأن الحاجة ماسة للمياه.

وأوضح أن هناك مشاريع مائية مقدمة من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار، بواقع 300 مليون لقطاع الري و200 مليون لقطاع مياه الشرب، معربا عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والصندوق السعودي، على تقديم هذه المنحة.

بدوره، أكد، مدير إدارة حصاد المياه، المهندس عمار محجوب، أهمية المياه للتنمية اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى التحديات فى كيفية استغلال تلك المصادر لفائدة المجتمعات في المدن والريف.

وأكد العزم على المضي قدما في إنشاء المشاريع المائية في المناطق شحيحة المياه، مشيدا بالمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبا، لمساهمتها في التنمية في بلاده.