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الصحة التونسية: الوضع الوبائي في البلاد حرج

04:31 م الأربعاء 02 يونيو 2021
الصحة التونسية: الوضع الوبائي في البلاد حرج

وزارة الصحة التونسية

تونس - أ ش أ

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علية، إن البلاد تشهد مستوى إنذار مرتفع جدًا فيما يخص الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا.

وأضافت بن علية - وفقا لقناة (نسمة) التونسية اليوم الأربعاء - أن الوضع الوبائي في تونس شهد ارتفاعًا في عدد الإصابات تزامنًا مع دخول سلالات متحورة من الفيروس إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

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الصحة التونسية فيروس كورونا تونس

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