الصحة التونسية: الوضع الوبائي في البلاد حرج
تونس - أ ش أ
قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علية، إن البلاد تشهد مستوى إنذار مرتفع جدًا فيما يخص الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا.
وأضافت بن علية - وفقا لقناة (نسمة) التونسية اليوم الأربعاء - أن الوضع الوبائي في تونس شهد ارتفاعًا في عدد الإصابات تزامنًا مع دخول سلالات متحورة من الفيروس إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.
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