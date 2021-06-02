الصحة التونسية: الوضع الوبائي في البلاد حرج

تونس - أ ش أ

قالت الناطقة الرسمية باسم وزارة الصحة التونسية الدكتورة نصاف بن علية، إن البلاد تشهد مستوى إنذار مرتفع جدًا فيما يخص الوضع الوبائي بسبب فيروس كورونا.

وأضافت بن علية - وفقا لقناة (نسمة) التونسية اليوم الأربعاء - أن الوضع الوبائي في تونس شهد ارتفاعًا في عدد الإصابات تزامنًا مع دخول سلالات متحورة من الفيروس إضافة إلى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.