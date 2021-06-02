إثيوبيا: لا نريد تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة

(وكالات):

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الأربعاء، أن بلاده لا ترغب في تصعيد التوتر القائم مع الولايات المتحدة، وذلك عقب قيود فرضتها واشنطن على خلفية الأزمة في إقليم تجراي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده دينا مفتي، اليوم الأربعاء، في العاصمة أديس أبابا، نقلته "العين" الإماراتية.

وقال مفتي إن إثيوبيا لا ترغب بتصعيد التوتر القائم في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن ما ينفع البلدين هو الحفاظ على العلاقات التاريخية القائمة.

وتوقع المسؤول زيارة ثانية للمبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيم إنهوف إلى إثيوبيا خلال جولته الثانية التي تشمل الشرق الأوسط.

وتابع أن "سياستنا الخارجية تقوم على بناء علاقات متعددة، ويمكن أن نذهب إلى أي مكان مصلحتنا فيه لدينا علاقات مع الشرق الآسيوي، وسنقوم بتعزيزها بما ينفع مصالحنا".

وشدد على أن بلاده ستستمر في الانفتاح بعلاقتنا متوازنة بناء على المصالح .

ولفت مفتي إلى أن زيارة السيناتور الجمهوري الأمريكي إلى إثيوبيا "مهمة"، معتبرا أن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان "كانت مثمرة، ونتوقع أن يوصل رسالة أديس أبابا وتوضح الأمور عند الأمريكيين".

كانت الحكومة الأمريكية فرضت قرارات وقيودا واسعة النطاق على المساعدات الاقتصادية والأمنية لإثيوبيا، كما حظرت منح تأشيرات لمسؤولين حاليين وسابقين، يوم الاثنين الماضي، وهو ما رفضته أديس أبابا ووصفته بالقرار "المؤسف".