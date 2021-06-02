"استرازينيكا" تطلق خط إنتاج لقاحها في تايلاند رسميا
لندن - أ ش أ
أطلقت شركة استرازينيكا للأدوية، رسميا، خط الإنتاج الخاص بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تايلاند.
وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق خط الإنتاج بالشراكة مع الشركة التايلاندية الرائدة "سيام بيوساينس".. موضحة أنه سيتم حاليا تسليم الجرعات الأولى من لقاح "استرازينيكا" المنتج محليا إلى وزارة الصحة التايلاندية بينما سيتم التوزيع إلى دول جنوب شرق آسيا الأخرى خلال الأسابيع المقبلة.
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