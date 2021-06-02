Masrawy logo white

رائد فضاء ينشر صورة لمصر ونهر النيل ليلاً: القاهرة هي الأسهل للتعرف عليها

12:29 م الأربعاء 02 يونيو 2021
رائد فضاء ينشر صورة لمصر ونهر النيل ليلاً: القاهرة هي الأسهل للتعرف عليها

صورة لمصر ونهر النيل ليلاً

(وكالات):

كشف رائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه، عن صورة ليلية للعاصمة المصرية القاهرة من محطة الفضاء الدولية، مؤكداً على أنها من الأماكن الأكثر روعة والتي يمكن التعرّف عليها على الفور من الفضاء.

وشارك بيسكيه، وهو رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية، الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام"، والتي تبرز أضواء مدينة القاهرة ونهر النيل ليلاً، بحسب ما نقلته "سي إن إن" الأمريكية.

View this post on Instagram

A post shared by Thomas Pesquet (@thom_astro)

كتب بيسكيه معلقاً: "ضمن فئة المدن في المساء، ربما تكون القاهرة في مصر هي الأسهل للتعرف عليها من الفضاء، وأيضاً الأكثر روعة".

كما أشار بيسكيه في تعليقه إلى نهر النيل، الذي يبرز من خلال الأضواء قائلاً: "يجمع نهر النيل الزراعة والناس والأضواء. وفي الليل، يمكنكم متابعة الخيط الرفيع لأضواء النهر باتجاه الشمال ورؤية بوضوح المكان الذي تبدأ فيه القاهرة ودلتا النيل".

والجدير بالذكر أن رائد الفضاء الفرنسي استعان مؤخراً بصورة لواحة الفيوم المصرية، والتي بدت من الفضاء على شكل قلب، ليهديها إلى والدته بمناسبة عيد الأم في فرنسا.

وشارك الحساب الرسمى للسفارة الأمريكية بالقاهرة على "تويتر" الشهر الماضي، بصورة فضائية ليلية لنهر النيل، نقلا عن وكالة الفضاء "ناسا"، معلقاً بعبارة: "أنظروا كيف يبدو نهر النيل والدلتا وكأنهما زهرة لامعة ذات جذع طويل في هذه الصورة التي التقطها رائد فضاء من محطة الفضاء الدولية".

مصر رائد فضاء نهر النيل توما بيسكيه

الخبر التالى:

صحيفة لبنانية تكشف حقيقة تدهور حالة حسن نصر الله الصحية

كورونا.. لحظة بلحظة

956

إصابات اليوم

40

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

263606

إجمالي الإصابات

15136

إجمالي الوفيات

192823

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:بعد موافقة "العدل".. نعيد نشر التعديلات المقترحة لقانون الشهر العقاري

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا