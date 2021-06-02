جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 171 مليون حالة
واشنطن - أ ش أ
ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 171 مليونا و184 ألفا و420 حالة.
وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و565 ألفا و104 حالات.
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