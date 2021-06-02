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جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 171 مليون حالة

10:27 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
جونز هوبكنز: حصيلة إصابات كورونا في العالم تتجاوز 171 مليون حالة

فيروس كورونا

واشنطن - أ ش أ

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 171 مليونا و184 ألفا و420 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم وصل إلى 3 ملايين و565 ألفا و104 حالات.

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فيروس كورونا إصابات كورونا في العالم جامعة جونز هوبكنز كوفيد19

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