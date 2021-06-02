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إسرائيل تعتقل القيادي بحماس بالضفة الغربية جمال الطويل

08:45 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
إسرائيل تعتقل القيادي بحماس بالضفة الغربية جمال الطويل

جمال الطويل

رام الله - (د ب أ):

اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل من منزله في حي أم الشرايط بالبيرة وسط الضفة الغربية.

والطويل من أبرز قيادات حماس برام الله، وسبق أن أمضى قرابة 17 عاما في سجون إسرائيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل الطويل واعتقلته.​

جمال الطويل إسرائيلية حركة حماس حي أم الشرايط

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