إسرائيل تعتقل القيادي بحماس بالضفة الغربية جمال الطويل

رام الله - (د ب أ):

اعتقلت قوة إسرائيلية خاصة القيادي في حركة "حماس" جمال الطويل من منزله في حي أم الشرايط بالبيرة وسط الضفة الغربية.

والطويل من أبرز قيادات حماس برام الله، وسبق أن أمضى قرابة 17 عاما في سجون إسرائيل.

ونقلت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) عن مصادر محلية أن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت منزل الطويل واعتقلته.​