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الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين في دول أوروبية

12:52 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين في دول أوروبية

الاتحاد الأوروبي

المغرب - (أ ش أ)

رحب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، بقرار المغرب التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة بدون عائل الموجودين في وضعية غير مشروعة في بعض الدول الأوروبية.

وأكد مفوض الاتحاد الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، في تصريح على حسابه على "تويتر"، أنه سيتم مواصلة التعاون الوثيق مع المغرب لرفع تحديات الهجرة وتعزيز الشراكة الثنائية بما يخدم المصلحة المشتركة ويعود بالنفع على الجانبين.

وكان بيان لوزارتي الداخلية والشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أفاد في وقت سابق اليوم، بأن الملك محمد السادس، جدد التأكيد على تعليماته لوزيرا الداخلية والشؤون الخارجية من أجل التسوية النهائية لقضية القاصرين المغاربة بدون عائل الموجودين في وضعية غير نظامية في بعض الدول الأوروبية.

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