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مقتل رجل إطفاء وإصابة شخص آخر جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

12:50 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
مقتل رجل إطفاء وإصابة شخص آخر جراء إطلاق نار في كاليفورنيا

الشرطة الأمريكية

واشنطن - (د ب أ)

قتل شخص وأصيب آخر جراء إطلاق نار في مركز إطفاء بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية الثلاثاء.

وذكرت محطة "إيه بي سي" الأمريكية، أن القتيل هو رجل إطفاء توفي متأثرًا بجراح أصيب بها.

ونقلت المحطة عن مصادر لم تكشف عنها أن قوات تنفيذ القانون تبحث عن مطلق النار المشتبه به الذي يعتقد أنه موظف بإدارة الإطفاء بمقاطعة لوس أنجليس.

كما شب حريق في منزل قيل إنه يخص المشتبه به، وتحاول مروحية إطفاء إخماد الحريق لكن النار ما زالت تشتعل فيه، بحسب المصدر نفسه.

الشرطة الأمريكية إطلاق نار كاليفورنيا

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