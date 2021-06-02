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جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان (فيديو)

12:49 ص الأربعاء 02 يونيو 2021
جيش الاحتلال الإسرائيلي: دمرنا نقطة مراقبة للجيش السوري في الجولان (فيديو)

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء، عن تدمير نقطة مراقبة للجيش السوري في منطقة الجولان، حيث اعتبرت دولة الاحتلال أنها "تنتهك سيادتها".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر"، الثلاثاء، إن الجيش دمر الليلة الماضية "نقطة مراقبة أمامية للجيش السوري مقامة في منطقة إسرائيلية غربي "خط ألفا" وسط هضبة الجولان".

ونشر أدرعي مقطع فيديو لحظة تدمير نقطة المراقبة، وكتب "قوات الجيش الاحتلال قامت باقتحام وتفجير النقطة" مشيرًا إلى أن هذه كانت ثالث عملية من نوعها خلال العام الأخير.

جيش الاحتلال الإسرائيلي الجيش السوري الجولان أفيخاي أدرعي

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