البيت الأبيض: الهجوم الإلكتروني الروسي على شركة "جي بي اس" لن يؤثر على قمة بايدن وبوتين

وكالات

أكد البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، أن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة "جي بي اس"، والذي يُزعم أن منظمة إجرامية في روسيا تقف خلفه، لن يؤثر على خطط عقد قمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسب فلادمير بوتين، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الاستماع مباشرة إلى الرئيس بوتين هو الطريقة الأكثر فعالية لفهم خطط روسيا ونواياها، مشددة على أهمية إجراء بايدن محادثات مع بوتين لبحث الخلافات بين الدولتين والمجالات التي يمكن إحراز تقدم فيها.

وكان البيت الأبيض أعلن أن شركة "JBS" البرازيلية أبلغت الحكومة الأمريكية بأن منظمة إجرامية مقرها على الأرجح في روسيا، هي المسؤولة عن الهجوم الإلكتروني الذي تعرضت له الشركة.

و" JBS" هي أكبر شركة في العالم في مجال تعبئة اللحوم، وتسبب هجوم إلكتروني في إغلاق عملياتها الأسترالية الاثنين الماضي وأوقف ذبح الماشية في مصانعها في العديد من الولايات الأمريكية.

وقالت الشركة في بيان إنّ "جي بي إس- يو إس إيه اكتشفت أنّها تعرّضت لهجوم سيبراني أمني منظّم يؤثّر على العديد من الخوادم التي يعتمد عليها النظام المعلوماتي الخاص بها في أمريكا الشمالية وأستراليا".

و"جي بي إس" هي شركة متخصّصة في منتجات لحوم البقر والدجاج والخنازير، وهي إحدى أضخم شركات المواد الغذائية في العالم، وإلى جانب البرازيل وسائر دول أمريكا اللاتينية، لهذه الشركة وجود في كلّ من الولايات المتّحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا.