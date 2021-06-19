البيت الأبيض: بايدن يستضيف الرئيس الإسرائيلي في 28 يونيو

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستضيف الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته، رؤوفين ريفلين، في 28 يونيو، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأوضح البيت الأبيض، أن "زيارة ريفلين لواشنطن، ستبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلا عن التشاور في القضايا والعقبات التي تواجه المنطقة".

وكان الكنيست انتخب منذ أيام، إسحاق هرتسوج رئيسا جديدا لإسرائيل، بعد فوزه بـ82 صوتًا من أصوات أعضاء الكنيست الـ120، خلفًا للرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، الذي تنتهي ولايته بعد 7 سنوات متواصلة.