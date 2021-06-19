وزير الخارجية الليبية تشيد بدعم مصر للمؤسسات الشرعية الليبية

القاهرة - (أ ش أ):

قال وزير الخارجية سامح شكري إنه جرى الاتفاق، مع وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، التي تزور البلاد، على تكثيف التشاور والتنسيق المشترك خلال المرحلة القادمة لتعزيز العلاقات بين البلدين؛ وبما يعكس الإرادة السياسية فى تطوير العلاقات والتعاون الى واقع ملموس.

وأكد شكري، مجددا، دعم مصر للسلطة التنفيذية المؤقتة الليبية المتمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية في أداء مهامها خلال المرحلة الانتقالية وكذلك جهود الأشقاء الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار وسيادة ووحدة الأراضي وتنفيذ جميع مراحل الحل السياسي المنبثقة عن ملتقى الحوار الليبي، ونص قرار مجلس الامن 2570، والاستحقاقات ذات الصلة والمتعلقة بإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم، بمشاركة جميع الليبيين وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون مماطلة أو تسويف؛ بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الليبي الشقيق في بناء مستقبل أفضل ويضمن تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها.

وأوضح شكري أنه تناول مع نظيرته الليبية التحضيرات الجارية للمؤتمر الوزاري (برلين 2)، الذي تستضيفه ألمانيا في 23 يونيو الجاري، حيث جرى الاتفاق على أهمية خروج المؤتمر بنتائج واضحة تجدد التزام المجتمع الدولي وكل القوى الفاعلة بالتنفيذ الكامل لاستحقاقات المرحلة الانتقالية وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق وكلها أمور ستفتح المجال أمام انطلاق ليبيا نحو مستقبل أفضل مزدهر.

وأضاف أنه ناقش - مع الوزيرة الليبية - مختلف التحديات التي تواجه منطقتنا العربية، وجرى التاكيد - مجددا - على أهمية دفع أطًر العمل العربي المشترك؛ بما يهدف إلى وقف التدخلات الخارجية في الشئون العربية، ويعظم من مصالح الشعوب فى المنطقة ويحفظ مقدراتها ويعزز مفهوم الدولة الوطنية ودور مؤسساتها الوطنية فى فرض السيادة.

من ناحيتها، أعربت الوزيرة الليبية عن سعادتها لزيارة مصر "العزيزة"، مشيرة إلى الروابط العميقة اليى تربط بين البلدين والمصير المشترك، مشيرة إلى أنها عقدت مباحثات مثمرة مع الوزير سامح شكرى.

وثمنت انعقاد اجتماع اللجنة القنصلية المصرية الليبية بعد انقطاع دام لسنوات، مرحبة بوصول البعثة المصرية لإعادة افتتاح السفارة المصرية فى طرابلس والقنصلية فى بنغازى.

وأشادت بالدور المصري الحريص على إنجاح الحوار الليبيي، ودعم المؤسسات الليبية الشرعية من أجل إعادة الاستقرار.

وقالت إنها بحثت مع الوزير سامح شكري توجهاتنا في مؤتمر (برلين 2) وتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين، وأيضا مبادرة (استقرار ليبيا)، التي سوف تطرح خلال مؤتمر (برلين 2) لتفعيل اليات (برلين 1 و2) وقرارات مجلس الأمن وهي مبادرة ليبية بدعم دولي تستهدف تفعيل الأمن والاستقرار في ليبيا.