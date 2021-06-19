Masrawy logo white

هيئة أمريكية تحذر: السلالة الهندية من كورونا قد تصبح الأكثر شيوعاً

09:33 م السبت 19 يونيو 2021
هيئة أمريكية تحذر: السلالة الهندية من كورونا قد تصبح الأكثر شيوعاً

فيروس كورونا

واشنطن - (أ ش أ):

قالت هيئة السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة الأمريكية إن متحور فيروس كورونا الذي يُطلق عليه اسم (دلتا) يحتمل أن يصبح الأكثر شيوعاً بين نظائره من المتحورات الأخرى في الولايات المتحدة.

وأوضحت شكبة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية أن متحور (دلتا) قابل للانتقال أكثر من نظيره الذي ظهر بالمملكة المتحدة.

وأضافت الشبكة أن هذا يأتي بالتزامن مع إعلان الرئيس جو بايدن عن أن الولايات المتحدة حقنت - حتى الآن - أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الداخل، مشيرة إلى أنه "من غير الواضح إذا ما ستتمكن الولايات المتحدة من تحقيقه هدفه في الوصول إلى تطعيم 70% من البالغين بلقاح واحد على الأقل بحلول 4 يوليو المقبل".

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعوة الرئيس جو بايدن المواطنين الأمريكيين إلى التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا سلالة دلتا الهندية واشنطن أمريكا

الخبر التالى:

وزير الخارجية الليبية تشيد بدعم مصر للمؤسسات الشرعية الليبية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:"حلم العاشرة".. الأهلي يقطع نصف تذكرة المغرب بضربة شريف في الترجي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا