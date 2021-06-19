رئيس وزراء سلوفينيا: حرية الرأي حق شخصي ولا تنطبق على وسائل الإعلام

بوخارست - (د ب أ)

أعرب رئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانزا، عن اعتقاده بأن حرية الرأي هي حرية شخصية، وأن هذا لا ينطبق على الشركات الخاصة بوسائل الإعلام.

وقال يانزا خلال اجتماع لحزبه "الحزب الديمقراطى السلوفيني"، في مدينة سلوفينسكى كونيتشى اليوم السبت: "إن حرية الرأى حق أساسي من حقوق الإنسان وتعود للفرد وليس لدور وشركات الإعلام".

ومن المقرر أن تتولى سلوفينيا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبى في أول يوليو المقبل.

ويواجه يانزا منذ فترة طويلة انتقادات، بسبب انتقاده الصحفيين ولوضعه وسائل الإعلام تحت الضغط في سلوفينيا.

وكما كان متوقعا، أعاد الحزب الديمقراطي السلوفيني تعيين يانشا زعيمًا له اليوم السبت، وكان المرشح الوحيد لهذا المنصب الذي يشغله منذ عام 1993.