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مصر تؤكد دعمها لجهود الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد

08:03 م السبت 19 يونيو 2021
مصر تؤكد دعمها لجهود الليبيين لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):

أكد، وزير الخارجية، سامح شكري دعم مصر لجهود الأشقاء الليبيين، لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك، الذي عقده وزير الخارجية اليوم السبت، مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش.

ورحب شكري بنظيرته الليبية في زيارتها الأولى إلى القاهرة، منذ توليها مهام منصبها، متمنيا لها خالص التوفيق والسداد فى مهمتها.

وأشار شكري إلى أن مباحثاته مع المنقوش تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتشاور بشأن سبل دفع العملية السياسية في ليبيا، والجهود المستمرة للوصول إلى آفاق أوسع، بما يلبي طموحات الشعبين، إلى جانب مساندة جهود الأشقاء الليبيين.

هذا المحتوى من

Asha
سامح شكري ليبيا نجلاء المنقوش وزارة الخارجية المصرية وزارة الخارجية الليبية

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