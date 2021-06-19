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مقتل 4 وإصابة 15 شخصًا في تحطم طائرة في سيبيريا

07:45 م السبت 19 يونيو 2021
مقتل 4 وإصابة 15 شخصًا في تحطم طائرة في سيبيريا

تحطم طائرة في سيبيريا

موسكو - (بي بي سي)

اعلنت السلطات الروسية أن طائرة مدنية تنقل مظليين تحطمت السبت، قرب مطار في سيبيريا، وأسفر الحادث عن مقتل أربعة وإصابة 15 شخصًا.

وقع الحادث بعد ظهر اليوم بتوقيت لندن، خلال رحلة تدريب في منطقة كيميروفو الصناعية في قلب سيبيريا.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا في بيانها، إن الطائرة وهي من طراز "إل-140" اقلعت من مطار تاناي وكانت تقل 19 شخصًا. ونقلت وكالة تاس الحكومية عن النيابة العامة في المنطقة قولها إن تعطل محرك الطائرة تسبب بالحادث.

ونشرت اللجنة صورة لحطام الطائرة وسط حقل شوهدت فيه سيارة إسعاف، وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، قال متحدث باسم المستشفى إن الجرحى نقلوا جوا إلى المستشفى وبعضهم حالته خطيرة.

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