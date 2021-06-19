دول خليجية تهنئ رئيسي لفوزه برئاسة إيران

عواصم عربية - (د ب أ)

هنأت دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، إبراهيم رئيسي لفوزه في انتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبعث رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى إبراهيم رئيسي.

كما بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيا للرئيس الإيراني الجديد كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية، وللجمهورية الإسلامية الإيرانية كل الرقي والازدهار، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية.

وبعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية لإبراهيم رئيسي، هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وتمنى أمير قطر للرئيس الإيراني المنتخب التوفيق وللعلاقات بين البلدين المزيد من التطور والنماء، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62 في المئة من أصوات المقترعين.