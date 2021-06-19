Masrawy logo white

السعودية تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء الحج

06:34 م السبت 19 يونيو 2021
السعودية تستبعد الخال والعم من محارم المرأة عند أداء الحج

الحج _أرشيفية

الرياض - (د ب أ)

استبعدت وزارة الحج والعمرة السعودية، اليوم السبت، "العم والخال" من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها، أثناء أداء المناسك، قاصرة "المحارم" على: (الأب - الأخ - الزوج - الابن) فقط دون غيرهم.

جاء ذلك في رد الوزارة على سائلة حول إمكانية اصطحاب الخال أو العم عند أدائها مناسك الحج لهذا العام، حيث قالت وزارة الحج في معرض ردها اليوم: "‏‎غير متاح إضافة محرم سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن) لإمكانية ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب".

وأفادت وزارة الحج والعمرة حين الإعلان عن آلية حج هذا العام، الأسبوع الماضي، بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم، أو من دون محرم مع عصبة النساء، بينما يتوجب عند التسجيل بمحرم إدخال معلوماته الشخصية، وأن يكون قد سجل مسبقًا عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج لهذا العام 1442هـ.

وأتاحت الوزارة 4 فئات لـ"المحرم"، هم: (الأب - الأخ - الزوج - الابن)، شريطة أن يكون المحرم قد سجل مسبقًا بطلب منفصل".

وأعلنت وزارة الحج السعودية، السبت الماضي، عن قصر الحج للعام 2021 على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك نظرا لاستمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، وظهور تحورات جديدة له في العالم.

الحج الرياض محارم المرأة وزارة الحج

الخبر التالى:

بوتين يهنئ الرئيس الإيراني المنتخب

كورونا.. لحظة بلحظة

589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر.. الترجي 0-0 الأهلي.. الشناوي يتألق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا