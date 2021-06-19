زلزال يضرب إسطنبول وسط مخاوف بشأن مشروع حفر قناة بالمدينة

اسطنبول - (د ب أ)

أعلن مرصد قنديلي للزلازل اليوم السبت، أن مدينة إسطنبول التركية تعرضت لزلزال بقوة 2ر4 درجة على مقياس ريختر.

وذكر بيان للمرصد أن مركز الزلزال يقع على الجانب الآسيوى من المدينة التركية.

ومن جانبها ذكرت وكالة إدارة الكوارث التركية أن قوة الزلزال بلغت 9ر3 درجة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكتب عمدة اسطنبول، أكرم إمام أوغلو، على تويتر أن اسطنبول معرضة بشدة للزلازل.

ولهذا السبب، كان إمام أوغلو يحذر منذ فترة طويلة من قناة مخطط لها سيتم حفرها عبر المدينة. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس رجب طيب أردوغان أعمال قناة إسطنبول في غضون أسبوع.

وتشعر المعارضة بالقلق من أن القناة التي سيتم حفرها بالتوازي مع مضيق البوسفور وستقام مبان جديدة على طولها، قد تعوق عمليات الاخلاء والدعم اللوجستى خلال الزلازل المستقبلية. كما حذر الخبراء من أضرار بيئية لا يمكن إصلاحها.