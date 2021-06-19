موسكو ترجح عقد اجتماع بين بوتين وجونسون
موسكو - (أ ش أ):
رجحت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم السبت عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حال توافر "إرداة سياسية" لدى لندن.
وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف - نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لا يجري حاليا تحضير اجتماع بين بوتين وجونسون، لكنه مُحتمل إذا سادت الإرادة السياسية في لندن لإصلاح علاقتنا الثنائية التي تدمرت بشكل سيئ بمبادرة من لندن".
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