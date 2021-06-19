Masrawy logo white

موسكو ترجح عقد اجتماع بين بوتين وجونسون

05:37 م السبت 19 يونيو 2021
موسكو ترجح عقد اجتماع بين بوتين وجونسون

بوريس جونسون

موسكو - (أ ش أ):

رجحت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم السبت عقد اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حال توافر "إرداة سياسية" لدى لندن.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف - نقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "لا يجري حاليا تحضير اجتماع بين بوتين وجونسون، لكنه مُحتمل إذا سادت الإرادة السياسية في لندن لإصلاح علاقتنا الثنائية التي تدمرت بشكل سيئ بمبادرة من لندن".

هذا المحتوى من

بوريس جونسون موسكو بوتين روسيا بريطانيا

الخبر التالى:

غينيا تعلن رسميًا خلوها من وباء إيبولا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
589

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

899

متعافون اليوم

276190

إجمالي الإصابات

15791

إجمالي الوفيات

204701

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مراسل بي إن سبورتس: تأجيل مباراة الترجي والأهلي لمدة 30 دقيقة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا