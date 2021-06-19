تحرك سوداني على النيل الأبيض خوفًا من "الملء الثاني" لسد النهضة

كتبت- رنا أسامة:

بدأت الإدارة العامة للموارد المائية والري في السودان، الملء الجزئي لبحيرة خزان جبل أولياء على النيل الأبيض جنوبي الخرطوم، تحسبًا لبدء إثيوبيا في الملء الثاني لخزان سد النهضة على النيل الأزرق، مطلع يوليو المقبل، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، السبت.

وقال، مدير إدارة الخزانات، المهندس معتصم العوض محمد، إن مناسيب المياه سترتفع تدريجيا جنوب الخزان، فيما ستنخفض تدريجيا شمال الخزان.

ودعت إدارة الخزانات المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأبيض جنوب وشمال الخزان، إلى اتخاذ الحيطة والحذر، حفاظا على الأرواح والممتلكات، بحسب (سونا).

وخزان جبل أولياء، سد حجري على نهر النيل الأبيض بالسودان، يقع على بعد 44 كيلومترا جنوب الخرطوم، وأنشئ عام 1937.

وقبل شهرين، أعلن السودان ملء "جبل أولياء" بـ600 مليون متر مكعب من المياه، وذلك تحسبًا للملء الأحادي الجانب من قِبل إثيوبيا لسد النهضة، قبل التوصل لاتفاق قانوني مُلزم.

وأمس الجمعة، أعرب قائد القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم"، الجنرال كينيث ماكينزي، عن قلق واشنطن تجاه سلوك إثيوبيا بشأن سد النهضة.

وقال ماكينزي إن "سلوك إثيوبيا نحو المشكلة الآن يقلقنا جدًا، وندرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عمومًا".

وأكد ماكينزي أن مصر تمارس قدرًا هائلًا من ضبط النفس، وتسعى إلى التوصل لحل دبلوماسي وسياسي للمشكلة، وأظهرت قيادة حقيقية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد حل مناسب لكل أطراف النزاع.