وزيرة الخارجية الليبية تبحث بالقاهرة التطورات السياسية في بلادها

القاهرة- (د ب أ):

وصلت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي فى ليبيا نجلاء المنقوش على رأس وفد إلى القاهرة، السبت، فى زيارة لمصر تبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات على الساحة السياسية .

وتلتقي وزيرة خارجية ليبيا خلال زيارتها لمصر مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات من بينهم سامح شكرى وزير الخارجية لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر وليبيا فى كل المجالات، وآخر التطورات خاصة على الساحة الليبية واستكمال المباحثات التى تمت بين الوزيرين على هامش إجتماعات وزراء الخارجية العرب فى قطر الاسبوع الماضي.

وتلقت الوزيرة الليبية دعوة من شكري لزيارة مصر خلال مباحثاتهما بالعاصمة القطرية الدوحة لمزيد من التشاور قبل انعقاد مؤتمر برلين 2 حول ليبيا والمقرر عقده يوم الأربعاء المقبل .