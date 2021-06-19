إردوغان يهنئ رئيسي ويُعرب عن نيته زيارة إيران

وكالات:

هنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، السبت، نظيره الإيراني المُنتخب إبراهيم رئيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال إردوغان، إنه سيكون "سعيدا بزيارة إيران عقب تخطي جائحة كورونا بمناسبة الاجتماع المقبل لمجلس التعاون التركي - الإيراني رفيع المستوى"، حسبما ذكرت وكالة "الأناضول".

كانت الداخلية الإيرانية أعلنت رسميا فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية بنسبة 62 بالمائة من أصوات المقترعين، في انتخابات تعد الأقل إقبالا منذ انتصار الثورة الإيرانية.