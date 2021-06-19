أول تعليق للرئيس الإيراني المُنتخب بعد فوزه في انتخابات الرئاسة

وكالات:

أعرب الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، عن تمنياته بأن يكون "محل ثقة الشعب الإيراني الذي انتخبه".

وقال رئيسي في أول تعليق بعد فوزه: "سأتعاون مع حكومة روحاني وسأعقد اجتماعات مع أعضاء حكومته للاطلاع على تجربتهم في إدارة البلاد"، داعيا جميع الخبراء والمفكرين إلى "تقديم وجهات نظرهم حول إدارة البلاد".

وأضاف رئيسي: "آمل التعويض عن الثقة التي منحني الشعب إياها"، مؤكدا أنه "سيشكل حكومة الشعب".

وتابع: "أتمنى القيام بالمهمة الثقيلة التي وضعها الشعب على كاهلي على أفضل نحو".

وحصد رئيسي (وهو رئيس السلطة القضائية في إيران) على 62 بالمائة من أصوات الناخبين.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، تعليقا على نتائج الانتخابات، إنها تعكس دعما لمؤسسة الجمهورية الإسلامية.

ووصف خامنئي، في بيان رسمي، المشاركة الشعبية بـ"الملحمية".

ولم تُعرف حتى الآن بدقة نسبة الإقبال على التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص.

ومن بين هؤلاء مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية، وهي 18 عاما، للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى، وفق الأرقام الرسمية.