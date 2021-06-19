التهنئة الأولى عربيًا.. رئيس العراق لنظيره الإيراني المنتخب: دوركم مهم

وكالات:

هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، في أول تهنئة من رئيس عربي.

وجاء في التهنئة التي نقلتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "نتمنى لكم النجاح في مهمتكم الجسيمة في خدمة الشعب الإيراني العزيز وتحقيق المزيد من التقدم والرفعة والازدهار... إننا في العراق نتطلع إلى تعزيز العلاقات الراسخة مع إيران الجارة وشعبها الذي تربطه بشعبنا وشائج حضارية وثقافية واجتماعية أصيلة ومتجذرة عبر التاريخ".

وتابع: "للجمهورية الإسلامية في إيران الدور المهم في الوقوف مع العراقيين في محاربة الإرهاب والتطرف، والمساعدة في مواجهة التداعيات التي تُهدد أمن وسلام منطقتنا التي تكتنفها الصراعات والأزمات....... إن المنطقة بأمّس الحاجة إلى الحكمة والحُكماء وتغليب لغة الحوار والتواصل، والنظر بجدية إلى مصالح شعوبنا المترابطة وتعزيزها عبر إرساء الأمن والاستقرار والسلام واحترام السيادة".

وأضاف: "نحن على ثقة كبيرة بحرصكم وتفانيكم في تطوير العلاقات وتمتينها بالمصالح المشتركة لشعبيّنا ولما فيها الخير لكل المنطقة....".

ووفق النتائج الأولية شبه الرسمية للانتخابات، فاز المرشح المحافظ إبراهيم رئيسي برئاسة إيران رئيسي

وحصد رئيسي (وهو رئيس السلطة القضائية في إيران) على 62 بالمائة من أصوات الناخبين.

وقال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، تعليقا على نتائج الانتخابات، إنها تعكس دعما لمؤسسة الجمهورية الإسلامية.

ووصف خامنئي، في بيان رسمي، المشاركة الشعبية بـ"الملحمية".

ولم تُعرف حتى الآن بدقة نسبة الإقبال على التصويت.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت 59 مليونا و310 آلاف و307 أشخاص.

ومن بين هؤلاء مليون و392 ألفا و148 شخصا بلغوا السن القانونية، وهي 18 عاما، للإدلاء بأصواتهم للمرة الأولى، وفق الأرقام الرسمية.