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رئيس بيلاروسيا: لن نستقبل الطائرات من أوكرانيا

01:52 م السبت 19 يونيو 2021
رئيس بيلاروسيا: لن نستقبل الطائرات من أوكرانيا

الرئيس ألكسندر لوكاشينكو

مينسك- أ ش أ:
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده لن تستقبل الطائرات الأوكرانية، وذلك على خلفية حظر سلطات كييف استخدام المجال الجوي الأوكراني من جانب الطائرات البيلاروسية.
وقال لوكاشينكو - في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، السبت - "بما أن أوكرانيا أغلقت مجالها الجوي أمام طائراتنا، فنحن من جانبا سنرفض استقبال الطائرات الأوكرانية".
وأوقفت أوكرانيا في نهاية مايو الماضي، الحركة الجوية مع بيلاروسيا ومنعت الطائرات البيلاروسية من استخدام مجالها الجوي، وذلك على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة "ريان إير" المتوجهة من أثينا إلى فيلنوس هبوطا اضطراريا في مطار مينسك، حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رومان بروتاسيفيتش.

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ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا أوكرانيا الطائرات الأوكرانية

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