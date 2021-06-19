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دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالة "جاما" البرازيلية من كورونا

12:40 م السبت 19 يونيو 2021
دراسة: لقاح فايزر فعال ضد سلالة "جاما" البرازيلية من كورونا

لقاح فايزر

طوكيو- أ ش أ:

يتوقع مجموعة من الباحثين أن يكون لقاح فايزر الأمريكي فعال ضد سلالة جاما من فيروس كورونا المستجد، التي اكتشفت للمرة الأولى في البرازيل.

وأظهرت دراسة نُشرت في إحدى الدوريات العلمية الأمريكية، أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بلقاح فايزر يحملون أجسام مضادة تكون فعالة ضد سلالة جاما تقريبا مثل فعاليتها ضد فيروس كورونا الأصلي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه، السبت.

وحذر البروفيسور كاواوكا يوشيهيرو، الأستاذ بجامعة "معهد طوكيو للعلوم الطبية" وقائد المجموعة البحثية التي قامت بالدراسة، الأشخاص من التخلي عن الحرص الواجب مراعاته في أعقاب تلقيهم اللقاح، مشيرا إلى ضرورة اتباعهم الإرشادات الأساسية للوقاية من فيروس كورونا.

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لقاح فايزر لقاح كورونا فيروس كورونا سلالة جاما البرازيل

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