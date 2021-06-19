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الدفاعات السعودية تدمّر "مُسيّرة حوثية مفخخة" تجاه خميس مشيط

09:29 ص السبت 19 يونيو 2021
الدفاعات السعودية تدمّر "مُسيّرة حوثية مفخخة" تجاه خميس مشيط

الدفاع الجوي السعودي - ارشيفية

وكالات:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف، استمرار المليشيا الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

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