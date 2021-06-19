الدفاعات السعودية تدمّر "مُسيّرة حوثية مفخخة" تجاه خميس مشيط
وكالات:
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، اعتراض الدفاعات الجوية السعودية وتدميرها مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وأوضح التحالف، استمرار المليشيا الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مؤكداً اتخاذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.
الخبر التالى:الولايات المتحدة تخفض وجودها العسكري في الشرق الأوسط
كورونا.. لحظة بلحظة
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
إعلان