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مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية

08:50 ص السبت 19 يونيو 2021
مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 آخرون، اليوم السبت، جراء تحطم طائرة من طراز "إل-410" بمقاطعة كيميروفو في سيبيريا الروسية .

وأكد مركز الطيران للبحث والإنقاذ في سيبيريا، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أن الطائرة المنكوبة كانت تقل رياضيي القفز المظلي، وأن الحادث وقع بعد إقلاع الطائرة من مطار تاناي قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة نوفوسيبيرسك.

من جانبها، أفادت النيابة بأن الطائرة المنكوبة اصطدمت بأشجار في غابة أثناء تنفيذها هبوطا اضطراريا، بعد أن أبلغ طاقمها مراقبي الحركة الجوية بتعطل أحد محركاتها.

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حادث تحطم طائرة سيبيريا روسيا عمليات إنقاذ

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