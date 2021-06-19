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مقتل شخص إثر انهيار مدرسة تحت الإنشاء في مدينة أنتويرب البلجيكية

01:44 ص السبت 19 يونيو 2021
مقتل شخص إثر انهيار مدرسة تحت الإنشاء في مدينة أنتويرب البلجيكية

أرشيفية

بروكسل- (د ب أ):
لقي شخص واحد على الأقل حتفه يوم الجمعة إثر انهيار مدرسة ابتدائية تحت الإنشاء في مدينة أنتويرب البلجيكية.

وأصيب تسعة أشخاص آخرين في الحادث في منطقة "نيو زود" الجديدة، من بينهم ثمانية إصابتهم خطيرة. ويعتقد أن المصابين عمال بناء.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية إن خمسة أشخاص آخرين في عداد المفقودين ومن المتوقع أن تستمر عملية إنقاذ خلال الليل.

وقالت الوكالة إنه يتم استخدام الكلاب البوليسية للبحث في الركام، مشيرة إلى أنه تم إنقاذ 12 شخصا بالفعل.​

انهيار مدرسة تحت الإنشاء مدينة أنتويرب بلجيكا

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