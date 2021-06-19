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البرازيل: 2500 حالة وفاة و99 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

01:10 ص السبت 19 يونيو 2021
البرازيل: 2500 حالة وفاة و99 ألف إصابة بفيروس "كورونا"

أرشيفية

برازيليا- (أ ش أ):
أعلنت سلطات الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيل 2495 حالة وفاة، و98 ألفا و832 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفقا لما أفادت صحيفة "كوريو دي برازيليينسي" البرازيلية عبر موقعها الإلكتروني، فقد راتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 498 ألفا و499 حالة.

ومن المتوقع أن تصبح، غدا، ثاني دولة على مستوى العالم تتخطى حاجز النصف مليون حالة وفاة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابت المسجلة طوال تلك الفترة 17 مليون و801 ألف و462 إصابة.​

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