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العدل الأمريكية تنشر فيديو جديد يدين مؤيدين لترامب في أحداث الكونجرس

12:29 ص السبت 19 يونيو 2021
العدل الأمريكية تنشر فيديو جديد يدين مؤيدين لترامب في أحداث الكونجرس

وزارة العدل الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

نشرت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الجمعة، مقطع فيديو قالت إنه لمؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب كان أحدهم "يسخر من" و "يطارد" و"يدفع" قوات إنفاذ القانون خارج مقر الكونجرس الأمريكي "الكابيتول" خلال أحداث الاعتداء عليه في 6 يناير الماضي.

وحسب قناة "سي إن إن"، فإن فردٌ آخر من هؤلاء المؤيدين لترامب كان من أفراد قوة "المارينز/مشاة البحرية الأمريكية" في السابق وقد دفع بأحد الضباط إلى الأرض خلال تلك الأحداث.

وأشارت القناة إلى أن هذا الفيديو أثبت أن لمؤيدي ترامب دوراً في أحداث 6 يناير، وأنه لم يكن من صنع مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) حسب زعم البعض.

يذكر أن مؤيدين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اقتحموا مبنى كابيتول يناير الماضي مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وتوجيه تهم

ضد أكثر من 300 شخص.

وكانت شرطة الكابيتول الأمريكية قد أعلنت في مارس الماضي موافقتها على مراجعة صادرة عن الكونجرس تقترح تشديد الإجراءات الأمنية وتعيين مئات الضباط الآخرين وتعزيز البنية التحتية الأمنية في محيط الكابيتول.

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وزارة العدل الأمريكية الكونجرس الأمريكي واشنطن أحداث الكونجرس

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