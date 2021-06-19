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المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة يبحث مع مسئولة أممية آخر التطورات في ميانمار

12:21 ص السبت 19 يونيو 2021
المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة يبحث مع مسئولة أممية آخر التطورات في ميانمار

السفير عبد الله بن يحيى المعلمي

الرياض - نيويورك - (أ ش أ):

بحث المندوب الدائم للسعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي اليوم الجمعة مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار كريستين شرانر بورجنر آخر التطورات السياسية الحالية في ميانمار.

واستعرض الجانبان، خلال الاجتماع الافتراضي لمجموعة اتصال منظمة التعاون الإسلامي على مستوى السفراء، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - الوضع الإنساني لأقلية الروهينجا المسلمة.

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السفير عبد الله بن يحيى المعلمي السعودية الأمم المتحدة ميانمار

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