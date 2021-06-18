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سجن شرطي تركي 16 عاما بعد إدانته بقتل متظاهر في احتجاجات ضد أردوغان

09:57 م الجمعة 18 يونيو 2021
سجن شرطي تركي 16 عاما بعد إدانته بقتل متظاهر في احتجاجات ضد أردوغان

محكمة تركية

اسطنبول - (د ب أ):

أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن محكمة قضت بسجن ضابط بالشرطة التركية 16 عاما وثمانية أشهر على خلفية وفاة أصغر ضحية في احتجاجات متنزه جيزي عام 2013.

واندلعت الاحتجاجات المعارضة لخطط التنمية في متنزه جيزي في اسطنبول في أواخر مايو 2013.

وتوسعت الاحتجاجات لتشمل مظاهرات في جميع أنحاء البلاد ضد ما كان ينظر إليه باعتباره قيادة استبدادية بشكل متزايد لرجب طيب أردوغان.

وكان أردوغان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وتولى الرئاسة في أغسطس 2014.

وفي يونيو من ذلك العام، تعرض الشاب بيركين إلفان لإصابة في رأسه بعبوة غاز مسيل للدموع على هامش احتجاج في حي أوكميداني. وقال والداه إنه كان في طريقه لشراء الخبز.

وتوفي إلفان في 11 مارس 2014 عن عمر يناهز 15 عاما بعد دخوله في غيبوبة لشهور.

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