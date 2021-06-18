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هولندا تلغي معظم قيود كورونا بدءا من 26 يونيو

09:52 م الجمعة 18 يونيو 2021
هولندا تلغي معظم قيود كورونا بدءا من 26 يونيو

فيروس كورونا في هولندا

أمستردام - (د ب أ):

تعتزم هولندا رفع جميع إجراءاتها المتعلقة بفيروس كورونا تقريبا اعتبارا من 26 حزيران/ يونيو الجارى ، مع بقاء قاعدة الحفاظ على مسافة 5ر1 متر بين الأشخاص فى إطار التوجيهات الارشادية.

وقال رئيس الوزراء مارك روته اليوم الجمعة إن "نهاية الأزمة وشيكة"، ويمكن للمطاعم والمتاحف والمسارح استقبال عدد أكبر من الأشخاص، دون قيود، في حين ستتمكن المراقص والنوادي الليلية أيضا من فتح أبوابها مرة أخرى.

كما يمكن إقامة الفعاليات التي لا يمكن فيها تطبيق التباعد، مثل المهرجانات أو المسابقات الرياضية، إذا كان بإمكان المشاركين إظهار دليل على ظهور نتيجة سلبية لفحصهم أو تلقيهم التطعيم. ولا يتعين ارتداء الأقنعة الواقية إلا إذا تعذر الحفاظ على المسافة المناسبة، مثل ركاب الحافلة أو القطار.

وتشهد هولندا حاليًا حوالي 45 إصابة جديدة بين كل 100 ألف مقيم في الأسبوع.

وتلقى أكثر من 50 % من السكان جرعة واحدة على الأقل ضد كوفيد -19، في حين تم تلقيح حوالي 28 % منهم بالكامل حاليا.

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