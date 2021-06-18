التجارة العالمية: توزيع لقاحات كورونا على مستوى العالم "غير متساو"

جنيف - (أ ش أ):

انتقدت المديرة العام لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويلا، عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، واصفة إياها بأنها "غير متساوية للغاية"، وأنه من الصعب أيضاً تحقيق "تعافٍ اقتصادي مستدام" بدون معالجة مشكلة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقالت إيويلا - في مقابلة على قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم/ الجمعة/ - إن هناك 3 جرعات من اللقاحات فقط متوفرة لكل 100 شخص على مستوى القارة الأفريقية.. بينما يوجد في أوروبا 56 جرعة لكل 100 وفي أمريكا الشمالية 67 لكل 100.

وأكدت الوزيرة النيجيرية السابقة "أننا نحتاج إلى توفير التبرعات الضرورية الملحة للدول التي ليس لديها جرعات كافية، والمزيد من (قدرات التصنيع) خاصة في الدول النامية، وضرورة نقل التكنولوجيا وحقوق الملكية الفكرية إلى مختلف البلدان".

وأضافت أن هناك مسعى لتمكين الدول النامية من الوصول إلى الجرعات الكافية من اللقاحات المضادة لكورونا، مشيرة إلى أنها تأمل في تحقيق تقدم في هذا الملف بحلول شهر يوليو المقبل.

وتابعت المديرة العامة لمنظمة التجارة أن المنظمة تهدف من خلال جهودها إلى حفظ أرواح الأفراد عبر العالم، مناشدة الاتحاد الأوروبي إلى دعم جهود المحادثات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن عمليات نقل الإمكانات التكنولوجية وتوفير الإمدادات على مستوى العالم.